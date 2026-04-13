GAÜN Kariyer Zirvesi 2023

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Kariyer Zirvesi, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Zirvede, farklı sektörlerden temsilciler öğrencilerle bir araya gelerek kariyer süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, iş dünyasındaki güncel gelişmelere dair bilgi aktarırken öğrencilere çeşitli önerilerde bulundu.

Program kapsamında savunma sanayi, otomotiv, enerji ve girişimcilik alanlarında oturumlar düzenlendi. ASELSAN, Toyota, HAVELSAN ve Tüpraş gibi kurumların temsilcileri de etkinlikte yer alarak sektör deneyimlerini aktardı.

İki gün süren programda öğrenciler, alanında uzman isimlerle birebir görüşme imkanı buldu. Etkinlikte, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamaya yönelik değerlendirmeler yapıldı.