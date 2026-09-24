GAÜN Sosyal Bilimler MYO akademik kurulu 2026-2027 dönemini değerlendirdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun (MYO) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yüksekokulun akademik çalışmaları, eğitim süreçleri ve gelecek döneme yönelik projeler ele alındı.

Akademik personelin beklenti ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Rüstem Yanar, yüksekokulun mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, Rektör Yardımcısı Bayram Çetin, Genel Sekreter Taner Akçacı ile akademik personel katıldı.