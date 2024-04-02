Gayrettepe'deki Yangında Ölenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında bulunan gece klübünün tadilatı sırasında çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Konuyaı ilişkin son açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, yangında ölenlerin sayısının 25'e yükseldiğini duyurdu. Valilik açıklamasında 3 kişinin tedavisinin de kaldırıldıkları hastanede devam ettiği belirtildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye ve diğer ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 mülkiye başmüfettişinin idari soruşturma için görevlendirildiğini açıkladı.
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kimliği ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
İngiltere'de geçen yıl 1,5 milyonu aşkın hasta, acil servislerde 12 saat veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum ise haftada ortalama 268'den fazla hastanın ölümüne neden oldu. Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi'nin araştırması, hastanelerin kaza ve acil durum servislerinde 12 saat ve üzeri bekleme süreleri nedeniyle 2023 yılında 14.000 civarında ek ölüm gerçekleştiğini tahmin ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, hastanelere kabul edilmeden önce 8 ila 12 saat bekletilen her 72 hastadan biri, önlenebilecek sebeplerle hayatını kaybediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu, hastaların yüzde 76'sının 4 saat içinde hastaneye kabul edilmesi, nakledilmesi veya taburcu edilmesine yönelik bir hedef belirlemişti. Ancak araştırma, bu hedefin tutturulamadığını ve bakım hizmetlerindeki eşitsizliklerin ve ölümlerin devam etmemesi için hastanelere yatırım yapılması ve acil servislerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in gelecek dönem adımlarına ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri öne çıkacak.
CHP İl Başkanlığı, Serdivan ilçesinde 126 sandıkta hatalı sonuçlar olduğunu ve usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İtirazda, geçersiz sayılan oy pusulalarının bulunduğu, oyların sayımında şeffaflığın yitirildiği ve bazı oyların başka partilere yazıldığı tespit edildiği ifade edildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, ilçe seçim kuruluna başvurarak, kullanılan oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi. Allar, seçim sürecindeki sıkıntıları tespit ettiklerini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti. BBP İlçe Başkanı Yalçın ise itiraz ettikleri oy pusulalarında çok az fark olduğunu ifade etti.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, iftar vakti öncesi vatandaşları uyararak yasaklı bölgelere park yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay, sinemaya uyarlanarak Ekip: Siberay Güneş Fırtınası ismiyle vizyona girecek. Film, TRT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Ankara'da gerçekleştirilen gala etkinliğine aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Filmin yapımcısı Murat Kaya, çocuklara siber dünyada okuryazarlık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Film, 3D animasyon tekniğiyle hazırlanmış olup, güneş fırtınası sonrası internetin kesilmesi ve bilgisayar korsanının zarar vermesi üzerine bir hikaye anlatmaktadır.
Çorum'da Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde çıkan tartışmada, bir çocuk yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve yaralı çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
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