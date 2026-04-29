Gayrimenkul Değerleme Sektörü Büyüyor: 2025'te 875 Bin Rapor Hazırlandı - Son Dakika
Gayrimenkul Değerleme Sektörü Büyüyor: 2025'te 875 Bin Rapor Hazırlandı

Gayrimenkul Değerleme Sektörü Büyüyor: 2025\'te 875 Bin Rapor Hazırlandı
29.04.2026 01:19
Türkiye'de gayrimenkul değerleme sektörü hızla büyüyor. 2025 yılında 875 bin 568 rapor hazırlanırken, sektördeki uzman sayısı 6 bin 300'e ulaştı. Kentsel dönüşüm ve konut ihtiyacı, değerlemeyi stratejik bir meslek haline getiriyor.

Gayrimenkul değerleme sektörü, Türkiye'de hızlı bir büyüme gösteriyor. Doğru fiyatlama kritik bir ihtiyaç haline gelirken, Türkiye büyük bir kentsel dönüşüm projesini yönetme zorunluluğuyla karşı karşıya. Nüfus yaşlanmasına rağmen, her yıl 650-800 bin yeni konut üretilmesi gerekiyor.

TDUB verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla 6 bin 300 değerleme uzmanı görev yaparken, SPK yetkili kuruluş sayısı 154 oldu. Yılda 875 bin 568 rapor hazırlandı; bunların 286 bini Marmara, 168 bini İç Anadolu, 135 bini Ege, 111 bini Akdeniz, 69 bini Karadeniz, 66 bini Güneydoğu Anadolu ve 37 bini Doğu Anadolu için. En çok rapor İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Adana ve Tekirdağ'da hazırlandı.

Raporların yüzde 89,38'i tek taşınmaz için, yüzde 10,62'si birden fazla taşınmaz için düzenlendi. Tek nitelikli raporlarda konutlar yüzde 63,10, dükkanlar yüzde 7,72 pay aldı. Toplam 1.234.140 bağımsız taşınmaz değerlendi, bunların 622.239'u konuttu.

Değerleme raporlarının yüzde 89,88'i bankacılık sektörü için hazırlandı. Sektör, inşaat ve gayrimenkul üretiminin artmasıyla stratejik bir meslek haline geliyor. Yabancı alımlarının azalmasına rağmen, rakip ülkelerdeki riskler nedeniyle canlanma bekleniyor. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında gayrimenkul sektöründe reformlar yapılması, kamu gelirlerine önemli katkı sağlayabilir.

Son Dakika Güncel Gayrimenkul Değerleme Sektörü Büyüyor: 2025'te 875 Bin Rapor Hazırlandı - Son Dakika

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
SON DAKİKA: Gayrimenkul Değerleme Sektörü Büyüyor: 2025'te 875 Bin Rapor Hazırlandı - Son Dakika
