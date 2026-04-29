Gayrimenkul Değerleme Sektörü Büyüyor: 2025\'te 875 Bin Rapor Hazırlandı

Gayrimenkul değerleme sektörü, Türkiye'de hızlı bir büyüme gösteriyor. Doğru fiyatlama kritik bir ihtiyaç haline gelirken, Türkiye büyük bir kentsel dönüşüm projesini yönetme zorunluluğuyla karşı karşıya. Nüfus yaşlanmasına rağmen, her yıl 650-800 bin yeni konut üretilmesi gerekiyor.

TDUB verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla 6 bin 300 değerleme uzmanı görev yaparken, SPK yetkili kuruluş sayısı 154 oldu. Yılda 875 bin 568 rapor hazırlandı; bunların 286 bini Marmara, 168 bini İç Anadolu, 135 bini Ege, 111 bini Akdeniz, 69 bini Karadeniz, 66 bini Güneydoğu Anadolu ve 37 bini Doğu Anadolu için. En çok rapor İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Adana ve Tekirdağ'da hazırlandı.

Raporların yüzde 89,38'i tek taşınmaz için, yüzde 10,62'si birden fazla taşınmaz için düzenlendi. Tek nitelikli raporlarda konutlar yüzde 63,10, dükkanlar yüzde 7,72 pay aldı. Toplam 1.234.140 bağımsız taşınmaz değerlendi, bunların 622.239'u konuttu.

Değerleme raporlarının yüzde 89,88'i bankacılık sektörü için hazırlandı. Sektör, inşaat ve gayrimenkul üretiminin artmasıyla stratejik bir meslek haline geliyor. Yabancı alımlarının azalmasına rağmen, rakip ülkelerdeki riskler nedeniyle canlanma bekleniyor. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında gayrimenkul sektöründe reformlar yapılması, kamu gelirlerine önemli katkı sağlayabilir.