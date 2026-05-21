Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi

(ANKARA) - Gazeteci Alican Uludağ hakkındaki tahliye kararının ardından meslektaşları Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Bütün hukuksuzluğa rağmen bugün bu haberi aldığımız için mutluyuz. Ama tabii ki bizim gazetecilerin mücadelesi burada bitmiyor. Cezaevinde tek bir gazetecinin kalmadığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davayı çok sayıda gazeteci ile bazı siyasiler de takip etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şube Başkanı Demet Aran ve Alican Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

ÇGD Ankara Şube Başkanı Aran, Alican Uludağ'ın 90 günlük tutukluluğun ardından tahliyesine karar verildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bütün hukuksuzluğa rağmen bugün bu haberi aldığımız için mutluyuz. Ama tabii ki gazetecilerin mücadelesi burada bitmiyor, tutuklu diğer meslektaşlarımızın, Pınar Gayıp'ın, İsmail Arı'nın, Merdan Yanardağ'ın tahliye edilmesi için de cezaevinde tek bir gazetecinin kalmadığı güne kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Mesleğimizi daha özgür bir ülkede yapabilmek için adliye koridorlarında, sokakta, olduğumuz her yerde, çalışma alanlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz."

TGS Ankara Şube Başkanı Tartanoğlu da "Tahliye kararı hukuka uygun bir karar tabii ki ama aynı zamanda gerçeğe de uygun bir karar. Çünkü gerçek bize gazeteciliğin suç olmadığını gösteriyor. İçeridekilerin de bilmesi gerekiyor, savcıların da polislerin de bilmesi gerekiyor. Gerçeğe uygun olarak bundan sonra cezaevindeki bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Alican Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın ise sevinçli olduklarını belirterek, "Tutukluluğun haksız olduğunu zaten üç aydır söylüyoruz" dedi.