Gazeteci Can Ataklı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Gazeteci Can Ataklı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ataklı, avukatlarıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatları da müşteki olarak hazır bulundu.
Savunmasında 47 yıllık gazeteci olduğunu belirten Ataklı, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine başladığı günden beri bu mesleğini ifa ettiğini, yayınlarında terörü savunan cümle kullanmadığını ve devletin terörle mücadelesine yönelik kötü söz söylemediğini söyledi.
Dava konusu videonun kesilerek servis edildiğini de belirten Ataklı, davanın linç kampanyasına dönüştürüldüğünü kaydetti.
Beyanları sorulan müşteki avukatları, davaya müdahillik talebinde bulundu.
Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı İbrahim Gögsu, 45 yıldan fazla süredir gazetecilik yapan birinin sorumluluk sahibi olarak davranması gerektiğine dikkati çekerek, Ataklı'nın nefret dolu bir üslupla paylaşım yaptığını iddia etti.
İçeriklerin silinse dahi olumsuz etki yaptığını, paylaşımın şehit ve şehit yakınlarını aşağılayıcı paylaşım olduğunu belirten Gögsu, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının davaya müdahillik taleplerini kabul etti.
Sanık hakkında daha önce verilen "yurt dışına çıkış yasağı" yönündeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
Duruşma çıkışında konuşan sanık Ataklı, suçlamanın kendi adına yaralayıcı olduğunu ve yapmadığı bir şey için kasıtlı kampanya düzenlendiğini ileri sürdü.
Ataklı'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.
Sanık Ataklı'nın yayında kullandığı sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği aktarılan iddianamede, Ataklı'nın sözlerinin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu da öne sürülüyor.
Videonun pek çok hesap ve grup tarafından paylaşılarak gündem oluşturduğuna da değinilen iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı da belirtiliyor.
İddianamede, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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