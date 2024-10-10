Gazeteci Can Ataklı'ya şehit babasıyla ilgili sözlerinden dolayı 10 ay hapis - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı'ya şehit babasıyla ilgili sözlerinden dolayı 10 ay hapis

Gazeteci Can Ataklı'ya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası ertelendi.

10.10.2024 13:46
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Gazeteci Can Ataklı'ya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası ertelendi.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken avukatı Rabia Bayram salonda hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

Duruşmada söz verilen Ataklı'nın avukatı Rabia Bayram, müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 10 aya indirerek erteledi. Ataklı'nın 1 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Can Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu.

Sanık Ataklı'nın yayında kullandığı sözlerin "kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği" aktarılan iddianamede, Ataklı'nın sözlerinin, halkın bir kesimini diğer kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydediliyordu.

Videonun pek çok hesap ve grup tarafından paylaşılarak gündem oluşturduğuna da değinilen iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtiliyordu.

İddianamede, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Can Ataklı, istanbul, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Can Ataklı'ya şehit babasıyla ilgili sözlerinden dolayı 10 ay hapis - Son Dakika

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