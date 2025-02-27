Gazeteci Nevşin Mengü'ye Hapis Cezası - Son Dakika
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Gazeteci Nevşin Mengü'ye Hapis Cezası

Nevşin Mengü, PYD yöneticisi ile röportaj yaptığı için 1 yıl 3 ay ceza aldı, hüküm ertelendi.

27.02.2025 13:51
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Kırmızı bültenle aranan PYD yöneticilerinden Salih Müslim'le yaptığı röportajı sosyal medya hesabından yayınladığı için hakkında "örgüt propagandası" suçlamasıyla dava açılan gazeteci Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 3 ay ceza verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararına bir hakim atılı suçla ilgili kasıt bulunmadığı gerekçesiyle muhalefet şerhi düştü ve Mengü hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Kırmızı bültenle aranan PYD yöneticilerinden Salih Müslim'le röportaj yapan ve hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci Nevşin Mengü'nün davası İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan avukat Hüseyin Ersöz, savcının ceza istemesi karşısında savunma yaptı. Ersöz, "Suç işleme kastı olmaksızın yapılan yayının tamamıyla halkın haber alma hakkı amacıyla yapıldığı açıktır. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına karar verdi. Karara bir ağır ceza hakimi muhalefet şerhi düştü ve atılı suçla ilgili kasıt bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Salih Müslim, Nevşin Mengü, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Nevşin Mengü'ye Hapis Cezası - Son Dakika

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