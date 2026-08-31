Gazeteci Ömer Yılan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Ömer Yılan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Gazeteci Ömer Yılan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü gazeteci Ömer Yılan hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da devrilen otomobilin sürücüsü gazeteci Ömer Yılan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Ömer Yılan'ın kontrolünü yitirdiği 16 ZE 468 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yılan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ESKİ BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANIYDI

Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Ömer Yılan, bir dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Şanlıurfa yerel basın camiasında da tanınan Yılan'ın ölüm haberi, yakınları ve meslektaşları arasında üzüntüye neden oldu.

Ömer Yılan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Ömer Yılan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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