Gazeteciler Fatih'te Sahurda Buluştu

15.03.2026 03:47
Fatih Belediyesi'nin sahur programında basın mensupları bir araya geldi, barış mesajları verildi.

İstanbul'da görev yapan gazeteciler, Fatih ilçesinde düzenlenen geleneksel sahur programında buluştu.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları için sahur programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet sonrası sahur yemeği yenildi.

Programda konuşan Turan, gazetecilerin zorlu bir görev yürüttüğünü, bir hakikat mücadelesi vererek toplumun ihtiyaç duyduğu ulvi bir vazifeyi yerine getirdiğini söyledi.

Ramazan ayının emperyalizmin ve siyonizmin el birliğiyle başlattığı vahşi saldırıların gölgesinde ve savaş koşulları gerçeğiyle geçtiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kendi bölgemizde hiçbir şekilde savaştan yana değiliz. Nitekim ülkemiz en başından beri yürüttüğü iyi niyetli çaba ve çok yönlü diplomasiyle, komşularımızda yaratılmak istenen büyük kaosa, dahası kanlı savaşlara, sessiz kalmayacağını göstermiştir. Temennimiz sağduyunun, aklıselimin galip gelmesi, savaşın yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesidir. İslam topraklarının yeniden ateş çemberine sürüklenmesini, mazlum halkların yeni acılarla sınanmasını asla istemiyoruz. Bunun için de hakkın ve haklının yanında olmayı, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz."

Turan, Türkiye'nin barış sürecinde verdiği mücadele ve kararlılığın en ön safında basın mensuplarının olduğunu dile getirdi.

Başta Gazze olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki savaşların son bulmasını temenni ettiklerini vurgulayan Turan, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ne kadar hayati olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmaktadır. Rabbim ülkemizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

01:28
Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı
Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
