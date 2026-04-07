Gazeteciler Hakikat Mücadelesinde Dayanışma Çağrısı Yaptı
Gazeteciler Hakikat Mücadelesinde Dayanışma Çağrısı Yaptı

07.04.2026 14:30
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği söyleşide, gazetecilerin hakikat uğruna ödediği bedeller vurgulanırken, tutuklu meslektaşlar için aile dayanışma ağı kurulması ve toplumsal destek talep edildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki söyleşide, kalemini satmayan gazetecilerin bedelini canları veya özgürlükleriyle ödediği belirtilirken, hakikat mücadelesinin süreceği mesajı verildi. Gappi, hapsedilen ve yargılanan gazetecilerin aileleri için maddi ve manevi dayanışma ağı kurulması gerektiğini vurguladı.

Gökmen, katledilen 67 basın emekçisini anarak, gazetecilerin demokrasi ve ifade özgürlüğü savunuculuğu nedeniyle hedef alındığını, bugün de baskı politikalarının devam ettiğini söyledi. Gazeteci Zafer Arapkirli, gazeteciliği iyilerin yanında yer alma mesleği olarak tanımlarken, geçmişte cinayetlerle, bugün ise tutuklamalarla cezalandırıldığını belirtti.

Musa Anter'in kızı Rahşan Anter, tutuklu gazeteciler için siyasi partilerden bağımsız sivil dayanışma ağı ve halk itirazı çağrısı yaptı. Özge Mumcu, babası Uğur Mumcu'nun cinayetinde adalet arayışının sürdüğünü, ancak genç gazetecilerin ilgisinin umut verdiğini ifade etti. Abit Dursun, gazeteci cinayetlerinin halkın haber alma hakkını yok etmeyi amaçladığını söyledi.

Çiğdem Toker, okur ve izleyici desteğinin yaşamsal önem taşıdığını, gazetecilerin hakikat için ısrarının değerli olduğunu ancak sürdürülebilirliğin zor olduğunu belirtti. Hakkı Özdal, gazetecilik aydınlanma faaliyeti olduğu için hedef alındığını, cinayetlerin demokratikleşmeyi zayıflatmak için işlendiğini ve 'neden' ve 'kim' sorularının karartıldığını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
