Gazeteciler, İsrail'in Saldırısını Unutmadı - Son Dakika
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Gazeteciler, İsrail'in Saldırısını Unutmadı

Gazeteciler, İsrail\'in Saldırısını Unutmadı
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Gazze'de 6 gazetecinin öldüğü saldırının yıldönümünde anma töreni düzenlendi, mücadelenin süreceği vurgulandı.

İsrail'in Şifa Hastanesi önünde gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alarak 6 basın mensubunu öldürmesinin birinci yılında Gazze'de anma töreni düzenleyen gazeteciler, Filistinlilerin yaşadığı acıları dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistinli Gazeteciler Birliğinin çağrısıyla Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında bir araya gelen gazeteciler, yazarlar ve toplumun farklı kesimlerinden isimler, İsrail'in söz konusu saldırısında öldürülen 6 gazetecinin fotoğraflarını taşıdı.

Gazeteciler, meslektaşlarının hedef alınmasının Gazze'deki gelişmeleri aktarma ve Filistinlilerin yaşadığı acıları belgeleme görevlerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos 2025'te Şifa Hastanesi önünde gazetecilerin bulunduğu çadıra insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, olayda Al Jazeera muhabirleri Enes Şerif ve Muhammed Kureyka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

"Gerçeği dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz"

Gazeteci ve yazar Müfid Ebu Şemale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ve basın meslek kuruluşlarının saldırıları önlemede yetersiz kaldığını belirtti.

Dünyaya acil müdahale çağrısında bulunan Ebu Şemale, "Bütün baskılara rağmen Filistin halkının yaşadığı acıları aktarmaya ve gerçeği dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Al Jazeera muhabiri Mümin eş-Şerafi de İsrail'in çok sayıda gazeteciyi katlettiğini, birçoğunu da cezaevlerinde tuttuğunu ifade etti.

İsrail'in yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamalarını eleştiren Şerafi, bu durumun bölgede yaşanan katliamın dünyaya duyurulmasına engel olduğunu söyledi.

Gazze'de 260'tan fazla gazeteci öldürüldü

İsrail'in saldırıları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yapan gazeteciler ağır şartlar ve hayati riskler altında çalışıyor.

Filistinli ve uluslararası kuruluşların verilerine göre, bu süreçte 260'tan fazla gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti, çok sayıda basın mensubu ise yaralandı ya da alıkonuldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler, İsrail'in Saldırısını Unutmadı - Son Dakika

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