Gazetecilere Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma

(İSTANBUL) - Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da evlerinde gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, iki gazetecinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Gazetecilere imza şartı ve yurt dışı yasağı uygulanacak.