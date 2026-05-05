Gazetecilere Yönelik Tehlikeler Artıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 2025'in dünya genelinde gazeteciler açısından en ölümcül yıl olduğuna dikkati çekerek, gazetecilerin ve medya çalışanlarının öldürülmesinin soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Kallas, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Demokrasinin özgür bir basın olmadan var olamayacağının altını çizen Kallas, "Bağımsız medya, her demokratik toplumun temel taşlarından biridir. Medyaya erişim ve ifade özgürlüğü 'olsa iyi olur' türünden unsurlar değil, temel insan haklarıdır." ifadelerini kullandı.

Kallas, uluslararası hukukun çok açık olduğunu ve gazetecilerin her koşulda korunması gerektiğini vurgulayarak, "İşlerini özgürce, herhangi bir müdahale, şiddet korkusu, taciz, yıldırma, zulüm ya da sınır dışı edilme tehdidi olmadan yapabilmelidirler. Bu durum özellikle çatışma bölgelerinde kritik önemdedir. Zira gazeteciler, savaşın gerçeklerini, vahşetleri ve olası savaş suçlarını gün yüzüne çıkarır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde gazetecilerin öldürülmesi, yaralanması ve tehdit edilmesi, keyfi şekilde gözaltına alınmaları, sürgüne zorlanmaları ve susturulmalarının artık şok edici bir gerçeklik haline geldiğini aktaran Kallas, kadın gazetecilerin ise çevrim içi taciz ve istismar da dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin hedefi olarak orantısız biçimde etkilendiğine işaret etti.

Kallas, 2025 yılının dünya genelinde gazeteciler açısından şimdiye kadar kaydedilen en ölümcül yıl olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin ve medya çalışanlarının öldürülmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı ile Orta Doğu'daki mevcut çatışmalarda, son olarak Gazze ve Lübnan'da, ayrıca Afrika'da görüldüğü üzere, kapsamlı şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir."