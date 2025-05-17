Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 475. dönem mezunlarını verdi.

Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde düzenlenen törende, 110 öğrenci, mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

Mezun öğrenciler, geleneksel olarak yapılan tören kapsamında medrese binasından çıkarak Başçarşı'daki Ferhadiye Caddesi'nden Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne geldi.

Kız ve erkek öğrenciler için cami içerisinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, Kur'an-ı Kerim, dualar ve ilahiler okundu.

Öğrenciler, ayrıca Saraybosna sokaklarında geleneksel "mezuniyet yürüyüşü" yaptı.

488 yıllık tarihi medrese

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.