Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Fatma Şahin Kazandı

CHP Adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanı Seçildi

Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.