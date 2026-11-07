Gaziantep İslahiye'de 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep İslahiye'de 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmada, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (40), polis ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?