Gaziantep İslahiye\'de 47 bin dekarda hasat sonrası 8 ton pekmez üretimi bekleniyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bağ bozumu sonrası pekmez yapma geleneği devam ediyor.

Türkiye'de sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden İslahiye'de 15 mahallede 47 bin dekar alanda üretilen 'Antep karası', 'Hatun parmağı', 'Kardinal', 'Sultani', 'Mevlana' ve 'Kabarcık' gibi farklı üzüm çeşidinde hasat tamamlandı. Hasadı tamamlanan üzümlerden pekmezlik olarak ayrılanların evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılarak yöreye özgü pekmez yapımına başladı.

Antep karası ve beyaz üzüm olarak adlandırılan üzümler, yıkama işleminden geçirip özel havuzlarda veya makinelerde ezip suyu çıkarılıyor. Üzüm suları, dev kazanlarda odun ateşi ve bağ çubuklarında yakılan ateş üzerinde kaynatılıyor. 10 saat kaynatıldıktan sonra, belirli aşamada geçerek şişelenen pekmez, tüketime hazır hale getiriliyor.

'AROMASI YÜKSEK'

Üretilen pekmezin aromasının yüksek olduğunu belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, "İlçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve 47 bin dekarda üretilen sofralık üzümlerimiz yaş olarak tüketilirken, bağ bozumuyla birlikte ise beyaz ve siyah olarak ayrılarak pekmez yapımına başlandı. 8 kilo yaş üzümde bir kilo pekmez elde edilmektedir. Bu yıl ilçemizde 8 ton pekmez üretimi bekleniyor. Bağda toplanarak getirilen üzümler yıkandıktan sonra sıkılarak suyu çıkarılarak belirli aşamalardan sonra sofralarımıza ulaşıyor. Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi ve Yeşilyurt Mahallelerimizde yoğun olarak yapılan Antep karasındaki üzüm pekmezimizin aroması yüksek olan pekmez genelde kışın tüketilmektedir" dedi.