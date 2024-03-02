Gaziantep İslahiye'de Selahattin Eyyubi Camisi açıldı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de Selahattin Eyyubi Camisi açıldı

Gaziantep İslahiye\'de Selahattin Eyyubi Camisi açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı. İslahiye Altınüzüm Mahallesi'nde 450 metrekare alanda, alt katı İslahiye Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi üst katı ise ibadet için inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi açılışı için tören düzenlendi. Cami, yaklaşık 500 kişilik olarak inşa edilmiş olup 6 ayda tamamlanmıştır. Açılış töreninde İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve Belediye Başkanı Kemal Vural da konuşma yapmıştır. Törenin ardından camide ilk vakit namazı eda edilmiştir. Törene İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve vatandaşlar da katılmıştır.

02.03.2024 16:17  Güncelleme: 16:52
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

İslahiye Altınüzüm Mahallesi'nde 450 metrekare alanda, alt katı İslahiye Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi üst katı ise ibadet için inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi açılışı için tören düzenlendi.

Yaklaşık 500 kişilik olarak inşa edilen ve 6 ayda tamamlanan caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Hasan??????? Kiraz, açılışta yaptığı konuşmada, "Allah, Selahaddin Eyyubi gibi gençleri yetiştirmeyi nasip etsin." dedi.

Kiraz, yapılan caminin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Kemal Vural da, belediye olarak ellerini taşın altına koyarak gönül coğrafyasına yeni bir güzellik kazandırdıklarını ifade etti.

Açılış töreninin ardından camide ilk vakit namazı eda edildi.

???????Törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de Selahattin Eyyubi Camisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de Selahattin Eyyubi Camisi açıldı - Son Dakika
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