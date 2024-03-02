Gaziantep İslahiye\'de Selahattin Eyyubi Camisi açıldı

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.