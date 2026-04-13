Gaziantep'li Nesibe Nur Şimşek, Karate Filmlerinden İlham Alarak Üst Üste Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Gaziantep'li Nesibe Nur Şimşek, Karate Filmlerinden İlham Alarak Üst Üste Türkiye Şampiyonu Oldu

13.04.2026 10:49
13 yaşındaki Nesibe Nur Şimşek, karate filmlerinden etkilenerek başladığı sporda üst üste iki kez Türkiye şampiyonu olarak milli formayı giymeye hak kazandı ve Balkan Şampiyonası'nda ülkesini temsil edecek.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Nesibe Nur Şimşek, küçük yaşta izlediği karate filmlerinden etkilenerek 3 yıl önce bu spora başladı. Kıbrıs Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi olan Şimşek, okulun beden eğitimi öğretmenleri tarafından yönlendirildi ve kısa sürede önemli başarılar elde etti.

2025 yılında Türkiye karate şampiyonu olan Şimşek, Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 35 kiloda şampiyonluk kazanarak Karadağ'da Türkiye'yi temsil etti ve birincilik elde etti. 24-29 Mart 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası'nda ise 13 yaş 39 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı. 5 bin 130 sporcunun katıldığı bu şampiyonada Gaziantep'i temsil eden Şimşek, tüm karşılaşmalarını kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu ve spor şehri Gaziantep'i gururlandırdı.

Bu başarıların ardından Şimşek, önümüzdeki dönemde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Şahin ve antrenörü Reşit Yavuz'un destekleriyle çalışmalarını sürdüren Şimşek, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini belirtti. En büyük hayalinin olimpiyat madalyası olduğunu söyleyen genç sporcu, başarılarının arkadaşlarının desteği ve kendi azmiyle geldiğini vurguladı.

Okul Müdürü Ali Osman Tapsız, Şimşek'in başarısıyla gurur duyduklarını ifade ederek, onun diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Antrenör Reşit Yavuz ise Şimşek'in gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Şahin de Şimşek'in disiplinli çalışması ve azmiyle bu başarıyı hak ettiğini, ileride ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Gaziantep'li Nesibe Nur Şimşek, Karate Filmlerinden İlham Alarak Üst Üste Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gaziantep'li Nesibe Nur Şimşek, Karate Filmlerinden İlham Alarak Üst Üste Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
