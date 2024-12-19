Gaziantep Mahkemesi, Adıyaman Valiliği'nin Soruşturma İzni Reddi Kararını İptal Etti - Son Dakika
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Gaziantep Mahkemesi, Adıyaman Valiliği'nin Soruşturma İzni Reddi Kararını İptal Etti

Gaziantep Mahkemesi, Adıyaman Valiliği\'nin Soruşturma İzni Reddi Kararını İptal Etti

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hasoğlu Apartmanı ile ilgili sekiz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Adıyaman Valiliği'nin kararını iptal etti. Müşteki avukatları, kararın önemli olduğunu vurguladı.

19.12.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Hasoğlu Apartmanı ile ilgili sekiz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Adıyaman Valiliği'nin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Müşteki avukatlarından Uygar Ekici, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Tarafımızca yapılan itirazların kabul edilerek soruşturma izni verilmesi kararını sorumluların cezalandırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önemsiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı da yıkıldı. Bu apartmanda 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman Valiliği'nden Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılmasında ihmali bulunan Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi görevlileri ile Adıyaman Belediyesi'nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu görevliler (7 Mayıs 2019 tarihli kat ilavesi ruhsatına esas) hakkında soruşturma izni talep etti.

Vali 8 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediyesi'nde görevli; yapı kontrol müdürü Bekir Bilgin, yapı kontrol eski müdürü Ferhat Bülent Özer, yapı kontrol şefi İrfan Günay Çelik, belediye eski mimarı Hümeyra Taş, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, inşaat mühendisi Mehmet Fatih Boybay, inşaat teknikerleri Mahmut Sağlam ve Tulgay Sarıkaya hakkında soruşturma izni vermedi.

Söz konusu karara karşı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hasoğlu Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek yedi kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

"Sorumluların cezalandırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önemli"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; itirazları değerlendiren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Adıyaman Belediyesi'ndeki 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Müşteki avukatlarından Uygar Ekici, kararı ANKA'ya değerlendirdi:

"Bilindiği üzere 6 Şubat tarihli depremlerde yıkılan çok sayıda bina yıkılmış ve yine ciddi sayıda can kaybı meydana gelmiştir. Bina yıkımları ve gerekse de can kayıplarında müteahhit, yapı denetim firması, statik proje sorumluları vb. kişilerin sorumluluğu kadar kamu görevlilerin de sorumluluğu bulunmaktadır. Nitekim kamu idarelerinin yetkileri dahilinde olan denetleme görevi layığıyla yerine getirmemiş olmaları ile yıkım ve can kayıpları arasında illiyet bağı olduğu açıktır. Karar merci tarafından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi şeklinde verilen kararlar hukuki dayanaktan yoksundur. Tarafımızca yapılan itirazların kabul edilerek soruşturma izni verilmesi kararını sorumluların cezalandırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Mahkemesi, Adıyaman Valiliği'nin Soruşturma İzni Reddi Kararını İptal Etti - Son Dakika

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