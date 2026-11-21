Gaziantep Nurdağı'nda zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat kontrolü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işletmelerde fiyat etiketlerini denetledi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, vatandaş mağduriyetini önlemek ve adil piyasa koşullarını korumak için denetimlerin süreceğini belirtti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işletmelerde ürün fiyatlarını kontrol etti.
Vatandaşların haklarının korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, fiyat etiketleri incelendi.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yazılı açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil koşulların korunması için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA
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