Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Çölyak Hastalarına Ücretsiz Glütensiz Ürün Sağlıyor - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Çölyak Hastalarına Ücretsiz Glütensiz Ürün Sağlıyor

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Çölyak Hastalarına Ücretsiz Glütensiz Ürün Sağlıyor

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak amacıyla sosyal marketlerinde ücretsiz glütensiz ürünler sağlıyor. Belediye tarafından düzenlenen seminerde çölyak hastalarının beslenme ve ürün bulma konusundaki sıkıntıları ele alındı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 4 yıldır sosyal marketlerinde 71 çeşit glütensiz ürün bulundurduklarını ve hastaların raporlarını getirmeleri halinde ürünleri ücretsiz verdiklerini belirtti.

09.05.2024 17:15
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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, sosyal marketleriyle çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ürün sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çölyak Hastalığında Beslenme ve Psikolojik Yansımaları" konulu seminerde çölyak hastalarının beslenme ve ürün bulmada yaşadığı sıkıntılar görüşüldü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, programdaki konuşmasında, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında seminer düzenlediklerini ifade etti.

Tahmazoğlu, 4 yıldır sosyal marketlerinde çölyak hastaları için 71 ürün bulundurarak hastalara destek olduklarını ve hastaların raporlarını getirmeleri halinde ürünleri ücretsiz verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çölyak bir rahatsızlık ve hepimizin başına gelebilecek durum. Çölyak toplumda çok bilinmeyen bir hastalık ve glütensiz malzemeleri bulmak çok zor. Parası olan da olmayan da bunun sıkıntısını yaşıyor. Bizim amacımız hastaların sıkıntı yaşamaması. Türkiye'de bunu uygulayan başka bir belediye yok. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz. Bir kişinin talebi bizim için önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Çölyak Hastalarına Ücretsiz Glütensiz Ürün Sağlıyor - Son Dakika

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