GSO Karbon Ayak İzini Hesapladı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), ISO 14064-1 standardına göre kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını tamamlayarak raporladığı bildirildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, GSO, dünyanın önde gelen uluslararası akredite kuruluşlarından biri olan TÜV-SÜD'e başvurarak, karbon ayak izi verilerinin doğrulanması sürecini başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, karbon ayak izinin doğru hesaplanması ve uluslararası standartlara uygun olarak raporlanması, sürdürülebilirlik çalışmaların önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sanayinin çevresel etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için karbon ayak izini belirlemek, gelecek adına atılan gereken en kritik adımlardan biri olduğunu ifade eden Ünverdi, "Bu çalışma, sanayicilerimize örnek teşkil edecek ve tüm sektörlerde bu bilincin yayılmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.