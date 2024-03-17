Gaziantep\'te 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.