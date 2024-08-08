Gaziantep'te 15 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 15 ayrı suçtan 24 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde, "hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti" başta olmak üzere 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Zanlı, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.