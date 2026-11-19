Gaziantep'te 15 gönüllü genç, huzurevindeki yaşlılara hediye ve tatlı ikram ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Huzurevi'nde 15 gönüllü genç, yaşlıları ziyaret ederek sohbet etti, hediye ve tatlı ikramında bulundu. Ziyarete öncülük eden Zeliha Akbulat, büyüklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve vefa kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.
Gaziantep'te gönüllü 15 genç, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediye ve tatlı ikramında bulundu.
Gaziantep Huzurevi'nde gerçekleştirilen ziyarette gençler, yaşlıların hayat tecrübelerini dinleyerek birlikte vakit geçirdi.
Ziyarete öncülük eden Zeliha Akbulat, büyüklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçmişimizin hafızası ve en kıymetli hazinesi olan büyüklerimizle bir araya gelmek, onların dualarını almak bizim için en büyük zenginliktir. Bu toprakların vefa kültürünü yaşatmaya ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA
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