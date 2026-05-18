Gaziantep'te 19 Mayıs Mesajları

18.05.2026 15:22
Gaziantep protokolü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı mesajlar yayımladı.

Gaziantep'te kent protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 19 mayıs'ın sadece takvim yapraklarının değil, koca bir milletin kaderinin değiştiği kutlu yürüyüşün yıl dönümü olduğunu belirtti.

Çeber, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da attığı o ilk adım; teslimiyeti reddeden, esareti elinin tersiyle iten ve kendi küllerinden yeniden doğmayı seçen aziz bir ulusun şanlı uyanışıdır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 19 Mayıs ruhunun sadece geçmişte kazanılmış büyük bir mücadelenin hatırası olmadığını anımsatarak, "Aynı zamanda bugün de birlik olmanın, üretmenin, vazgeçmemenin ve ülkesine sahip çıkmanın adıdır. Bu ruhun gençlerimizin yüreğinde yaşamaya devam ettiğini görmek bizlere büyük bir güç veriyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 19 Mayıs'ın Türk milleti için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mete Akcan, gençlerin Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümündeki rolüne değindi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Samsun'da yakılan meşalenin geleceği aydınlatmaya devam ettiğini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 19 mayıs 1919'un tarihin akışını değiştiren kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 19 mayısın bağımsızlık mücadelesi veren milletlere de ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 107 yıl önce Büyük Önder Atatürk önderliğinde Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin, küllerinden doğan bir milletin destansı zaferlere ulaşmasında en önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

