Gaziantep\'te 2. Anne Bebek Festivali

Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında "2. Anne Bebek Festivali" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek Anne Bebek Festivali, 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Festival Park'ta kapılarını açacak.

Açıklamada, ebeveynleri, bebekleri ve çocukları aynı çatı altında buluşturacak festivalin eğlence, sanat, eğitim ve sosyal etkinlikleri bir araya getirdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşilerde aile yaşamı, çocuk gelişimi ve sağlıklı ebeveynlik konuları ele alınacak. Festival boyunca ailelerin birlikte katılabileceği birbirinden eğlenceli ve ödüllü yarışmalar da gerçekleştirilecek. Bebek Emekleme Yarışı'ndan En Hızlı Terlik Fırlatma Yarışması'na, Ninni Söyleme Yarışması'ndan Sandalye Kapmaca'ya kadar birçok renkli etkinlik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak."