Gaziantep'te 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
