Gaziantep\'te, 34 bin 700 öğrenci Çanakkale\'ye gönderilecek

Şahinbey Belediyesinin düzenlediği "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesiyle, bu yıl 34 bin 700 öğrenci Çanakkale'ye gönderilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan proje ile bugüne kadar 218 bin 300 öğrenci Çanakkale'ye gitti.

Bu yıl ise Çanakkale'ye gönderilecek olan 34 bin 700 öğrencinin ilk kafilesi, düzenlenen toplantı ile bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleye devam edeceklerini belirtti.

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tahmazoğlu, "Bu yılda 34 bin 700 öğrencimizi ecdatla buluşturacağız. Böylece toplamda 253 bin şehidimize karşılık 253 bin gazi torununu ecdatla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.