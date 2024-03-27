Gaziantep'te 235 öğrenci tekne orucu tutarak iftar yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te 235 öğrenci tekne orucu tutarak iftar yaptı

Gaziantep\'te 235 öğrenci tekne orucu tutarak iftar yaptı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci tekne orucu tutarak camide iftar yaptı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, geleneğin yaşatılmasının önemine değinerek, programı hazırlayanlara teşekkür etti.

27.03.2024 12:47
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Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğünün Kur'an kursuna katılan 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci, "tekne orucu" tutup camide öğle ezanıyla iftar yaptı.

İlçe Müftülüğünce, küçük yaştaki çocukları oruç tutmaya alıştırmak için Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden tekne orucunu yaşatmak için organizasyon düzenlendi.

Bu amaçla 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci sahura kalkarak tekne orucuna niyetlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen iftar programında öğle ezanıyla tekne oruçlarını açan öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, gazetecilere, geleneğin yaşatılmasının önemine değinerek, programı hazırlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 235 öğrenci tekne orucu tutarak iftar yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 235 öğrenci tekne orucu tutarak iftar yaptı - Son Dakika
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