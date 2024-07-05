Gaziantep'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi

Gaziantep'te bir yemek üretim merkezinden temin edilen akşam yemeğini yiyen 61 sağlık personeli zehirlendi. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yemekten zehirlenen sağlık çalışanlarının tedavileri devam ederken, Tarım Müdürlüğü ve Halk Sağlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.07.2024 00:27
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Gaziantep'te yemekten zehirlendiği belirlenen 61 sağlık personelinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte akşam yemeğinde bir yemek üretim merkezinden temin edilen yemekten yiyen 61 sağlık personeli rahatsızlandı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık personellerinin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmına Ersin Aslan hastanemizin Mücahitler binamızda müdahale edildi. Geriye kalan bir kısmı da Yavuzeli hastanesine sevk edildi ve bu durumdan yaklaşık 61 sağlık çalışanımız etkilendi. Hepsinin tedavileri yapıldı ve durumu kontrol altında."

Sağlık çalışanlarının tedavilerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok. Yemeğin yapıldığı yerle alakalı hem Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hem de bizim Halk Sağlığı ekiplerimiz ilgili numune alım işlemine başladı. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi - Son Dakika

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