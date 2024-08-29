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Gaziantep'te afetlerde hayatta tutan 'süper tarhana' üretildi

Göçük altında kalanların tüketmesi için "süper tarhana" üretildi

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, deprem ve sel gibi afetlerde göçük altında uzun süre kalanların sindirim sistemlerini düzenleyen ve besleyici özelliğiyle hayatta kalmalarına yardımcı olacak olan uzun raf ömrüne sahip "süper tarhana" üretti.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Gıda Mühendisliği ve Biyoloji bölümlerinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ve Prof. Dr. Abuzer Çelenkli, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından göçük altında uzun süre kalanların tüketmesi için bir gıda ürünü üretmek için araştırmalara başladı.

Bamya sıvısıyla zenginleştirilmişi süper tarhana üretildi

Araştırmalar sonucunda bamya sıvısının tarhananın dayanıklılığını artırdığı ve protein açısından ise zenginleştirdiği belirlendi. Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen proje, ilgili kurumlarca en prestijli destek kategorisiyle fonlandı. Daha sonra proje kapsamında, tarhananın deprem çantalarına eklenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Süper tarhana, uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına eklenecek

Tarhananın bayatlamasıyla ortaya çıkabilecek olan sindirim sorunlarının giderilmesi amacıyla bamya bitkisinin kaygan sıvısı ve mikroalglerin kullanıldığı ürüne ise "süper tarhana" ismi verildi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak üretilen "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına eklenecek, deprem ve sel gibi afetlerde kullanılması için AFAD'ın depolarında bulundurulacak.

Göçük altında uzun süre kalanların sindirim sistemlerini düzenleyerek hayatta tutacak

Göçük altında uzun süre kalanların sindirim sistemlerini düzenleyerek hayatta kalmalarına yardımcı olacak "süper tarhana" besleyici özelliğiyle de dikkat çekiyor. Tarhanayı bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak, deprem çantalarına uygun hale getiren Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerinin bu önemli çalışması takdir topladı.

"Asrın felaketi sonrası yaptığımız çalışmalar sonuç verdi"

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, "süper tarhana"nın geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıkan bir proje olduğunu belirtti. Projenin detayları ve ürün hakkında bilgi veren Bayram, "Geçen sene yaşamış olduğumuz depremde öğrendiğimiz bazı konular vardı. Bunlardan bir tanesi hiçbir yardım almadan 3 gün boyunca gerek göçük altında gerek göçük üstünde insanların hayatlarını idame ettirebilmesiydi. Çünkü deprem olduğunda şehirdeki elektrik, doğalgaz kesilir, ekmek, un bulamazsınız ve hiçbir şeye ulaşamazsınız. 3 gün boyunca hiçbir yerden bir destek bekleme şansınız yok. Çünkü o 3 gün bir kaos dönemidir. Bunun için herkesin görevi o 3 gün boyunca hayatta kalabilmektir. Bu bizim üzerinde çalıştığımız konu, '3 gün boyunca bu insanları nasıl hayatta tutarız ve 3 günden daha fazla uzun süren günlerde ne yapabiliriz?' diye bir çalışma başlattık. Çünkü bazen göçük altında 20 gün bile kalma durumu bile olabiliyor. Göçük üzerinde insanların başka hiçbir gıdaya ulaşamadıkları için tek başına beslenmesi gerekiyor. Bu minimum 3 yıl raf ömrüne sahip olan bir bir ürün geliştirildi. Bu ürün süper gıda olarak adlandırıldı" dedi.

"Bu ürünün temel özelliği tarhanadır"

Projeyi değerli bulunarak en prestijli destek kategorisinden desteklediğini dile getiren Bayram, "Bu ürünün temel özelliği tarhanadır. Tarhana geleneksel bir üründür. Ürünün içerisine bamya sıvısı ekleniyor, içerisindeki vitamin ve minarelLeri arttırıyoruz. Ürün tek başına insanı ayakta tutabiliyor. Bu ürün göçük altında hareketsiz kalındığı için sindirim sistemi de düzensiz hale gelir ve bağırsak sistemi çalışmaz. Bu da içerisine katmış olduğumuz bamya sıvısıyla sindirim sistemini aktif olarak tutmuş olacağız" diye konuştu.