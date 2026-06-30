Gaziantep'te Anne Adaylarına Eğitim Projesi - Son Dakika
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Gaziantep'te Anne Adaylarına Eğitim Projesi

Gaziantep\'te Anne Adaylarına Eğitim Projesi
30.06.2026 15:53
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Gaziantep'te 'Her Gebeye Bir Ebe' projesiyle anne adaylarına 8 hafta sürecek eğitim verilecek.

Gaziantep'te anne adaylarına yönelik 8 hafta sürecek eğitim ve danışmanlık programı "Her Gebeye Bir Ebe" projesi için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, İŞKUR ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Projeyle gebelik sürecindeki kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, anne ve bebek sağlığının korunması, normal doğumun teşvik edilmesi ve ebelik öğrencilerinin sahada deneyim kazanması hedefleniyor.

Her gebeye bir ebe atanacak projede, anne adayları 8 haftalık eğitim programına alınacak, gebelik süreci dijital sağlık sistemleri üzerinden takip edilecek, doğuma hazırlık eğitimleri ve emzirme danışmanlığı verilecek.

İş Gücü Uyum Programı kapsamında Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri de sahada aktif görev alacak.

Vali Kemal Çeber, projenin birçok açıdan önemli olduğunu belirterek, proje kapsamında ebelik öğrencilerinin de gebelerle bir araya gelip teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Projenin bebek bekleyen annelerin yanı sıra öğrenciler için de müthiş bir fırsat olduğunu anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Proje, ebelerimizin yapabilecekleri en iyi staj. Görebilecekleri en üstün tecrübeyi burada görecekler ve maksimum düzeyde faydalanacaklar. Normal doğuma teşvik, anne sütünün önemi, sağlıklı gebe takibi bizim en çok konuştuğumuz konu başlıklarımız. Bunların hepsi bu projede sağlanmış olacak."

Yeni istihdam olanağı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan projeye bin kadro aldıklarını söyledi.

Bu kadronun önemini anlatan Şahin, "Staj programlarında teoriyle pratiği birleştirmek ve şehrin sağlıklı şehir olması konusunda ihtiyaçları gidermek gerekiyordu. Bu bizim için önemli bir başlangıçtı. Fakülteyi ziyaret ettiğimizde ebelik okuyan öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgiyi pratikte kullanmak istediklerini bize söylediler. Anne sütü ve normal doğum çok önemli, anne sütü zekayı artırıyor normal doğum çok kıymetli, 9 aylık süreçte anneyi her yönden hazırlamak gerekiyor. Bu hazırlık projenin sonucunda olacak." diye konuştu.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Şen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semra Çevik, İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir de imza töreninde yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Anne Adaylarına Eğitim Projesi - Son Dakika

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