Gaziantep'te apartman yangını söndürüldü

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Gaziantep'te apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.