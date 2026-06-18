GAZİANTEP'te metal işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Küsget Sanayi Sitesi'ndeki metal işleme atölyesinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyeden yükselen dumanları gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Atölyede Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?