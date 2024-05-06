Gaziantep'te ATV Kazasında 2 Çocuğun Ölümüne 3 Yıl 7 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te ATV Kazasında 2 Çocuğun Ölümüne 3 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Gaziantep\'te ATV Kazasında 2 Çocuğun Ölümüne 3 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Gaziantep'te meydana gelen ATV kazasında 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne 10 gün hapis cezası verildi. Sanık, suçlamaları reddederek vicdana aykırı olduğunu savundu. Aile ve avukatları ise sanığın suçlu olduğunu belirterek üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa 3 yıl 7 ay hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

06.05.2024 13:26
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Gaziantep'te ATV'deki 2 çocuğun ölümüne neden olan trafik kazasında yargılanan otomobil sürücüsüne 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan K, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Volkan K, kazaya sebebiyet veren tarafın kendisi olmadığını savunarak, suçlamalarda vicdana ve mantığa aykırı davranıldığını düşündüğünü öne sürdü.

İki çocuğun ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirten sanık, aileye saygısızlık etmemek için tahliye bile talep etmediğini ancak 5 ay sonra gelen rapordaki yanlışlıklar nedeniyle itiraz ettiğini belirterek, "Ben akademisyenim, yalan söylemem. Ameliyatta sürdüğünüz dezenfektanın kana karışması 3-4 saat sürer. Bir eğlenceden gelmiyorum, işimden çıkıp evime gidiyorum, alkol almadım. İnsan hayatını yaşatmaya yemin etmiş biriyim. 2 ATV yarış yaparak geliyordu. Tanık ifadesinde de trafik raporunda da var. Ters yönden gelip roket gibi çarptı. Bunu tahmin edemezsiniz." diye konuştu.

Aile ile avukatları ise sanığın suçlu olduğunu ve üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma savcısı, celse arasında dosyaya sunduğu cezalandırılmaya ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası vererek sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde 12 Ekim 2023'te Volkan K. (46) idaresindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 MST 04 plakalı ATV, 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpışmış, kazada ATV'deki 14 yaşlarındaki Hüseyin Akın ile arkadaşı Kerim Gündoğan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te ATV Kazasında 2 Çocuğun Ölümüne 3 Yıl 7 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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