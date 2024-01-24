 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada N.K. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, N.K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep\'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 14:49,
Abone Ol

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye sevk edilen N.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:03:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement