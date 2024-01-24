Gaziantep\'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye sevk edilen N.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.