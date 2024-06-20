Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Gaziantep'in Islahiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında arazi bekçisinin ücreti nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.S. ve A.C'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanırken, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.