Gaziantep\'te dezavantajlı kadın ve çocuklara güçlendirme projesi

Gaziantep'te dezavantajlı kadın ve çocukların sosyal, eğitsel, kültürel ve psikososyal yönden güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Sen Her Şeye Değersin" projesinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda, Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı, Şehitkamil Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Kemal Çeber törende yaptığı konuşmada, vatandaşların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Biz de her şeyin en güzelini yapabilmek, evlatlarımıza sunabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Projelerde önceliklerinin her zaman dezavantajlı kesimler olduğunu ifade eden Çeber, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise vakfın yalnızca ekonomik destek sunan bir kurum olmanın ötesinde, vatandaşların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Temel amaçlarının kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesi olduğunu dile getiren Yamlı, şunları söyledi:

"İlçemizde ikamet eden, öncelikli olarak sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı durumda bulunan çocuklar, özellikle yetim ve öksüzler, gençler, kadınlar ve ailelere yönelik yürütülecek eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini kapsayacaktır. Böylece sadece bireylere değil, ailenin bütününe dokunan bütüncül bir sosyal destek modeli ortaya konulacaktır. Bugün attığımız bu adım, yarın daha güçlü ailelere, daha bilinçli gençlere, daha mutlu çocuklara ve daha dayanışmacı bir topluma dönüşecektir."

Vali Çeber ve beraberindekiler, vakıf bünyesinde kadınların ürettiği el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Proje hakkında

Proje kapsamında dezavantajlı 105 kadın ile 105 çocuk, 11 ay boyunca akademik gelişim, psikososyal danışmanlık, yaratıcılık atölyeleri, sanat ve spor faaliyetleri, kültürel ve mesleki gelişim atölyeleri, aile eğitimleri ile sosyal uyum çalışmalarından yararlanacak.

Projeyle fırsat eşitliğinin sağlanması ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.