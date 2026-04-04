Gaziantep'te Dilencilere Operasyon

Gaziantep'te polis ekiplerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İHA Büro, Çocuk Şube ve Bölge ekiplerinin katılımlarıyla il genelinde dilencilik ve satıcılık yapan yetişkin ve çocuklara yönelik denetim yapıldı.

Kavşaklarda yapılan hava devriyesi esnasında, dilencilik yapan 3 çocuk, 7 kadın ve çiçek satan 3 erkeğin tespit edildiği ve bu kişilerin yakalandığı belirtildi.