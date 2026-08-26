Gaziantep'te Elyaf Fabrikasında Yangın
Elyaf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 83523. Cadde'de faaliyet gösteren elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
45 araç ve 77 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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