GAZİANTEP'te elyaf fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 2 fabrika işçisi dumandan etkilendi.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyaf fabrikasında, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan duman çıktığını gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına; 47 itfaiye aracı ve 75 personel müdahale etti. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın için itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, 2 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.