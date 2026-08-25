Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alanın dışında başlayan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

BAŞKÖY'DE BAŞLADI

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Orman dışındaki alanda başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Yangının ormana ulaşmasının ardından hava araçları da devreye girdi. Bölgeye 2 uçak ve 4 helikopter sevk edilirken, ekipler alevlere havadan su atarak müdahale etti.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’nde orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti. Açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alınması için hava ve kara ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

“KÜÇÜK BİR YANGIN BÜYÜK YANGINA DÖNÜŞEBİLİR"

Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu günlerde yangın riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının kesinlikle yakılmaması çağrısı yapılarak, “Küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayalım” denildi.