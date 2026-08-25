Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı - Son Dakika
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Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürerken, Orman Genel Müdürlüğü bölgede yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alanın dışında başlayan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

BAŞKÖY'DE BAŞLADI

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Orman dışındaki alanda başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı.

Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Yangının ormana ulaşmasının ardından hava araçları da devreye girdi. Bölgeye 2 uçak ve 4 helikopter sevk edilirken, ekipler alevlere havadan su atarak müdahale etti.

Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’nde orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti. Açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alınması için hava ve kara ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

“KÜÇÜK BİR YANGIN BÜYÜK YANGINA DÖNÜŞEBİLİR"

Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu günlerde yangın riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Açıklamada, açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının kesinlikle yakılmaması çağrısı yapılarak, “Küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayalım” denildi.

Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı - Son Dakika

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