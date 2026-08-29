Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de evine giren market çalışanının cinsel saldırısına uğrayan ve hukuk mücadelesi sonucu 643 bin TL tazminat kazanan Ayşe Tufan, icra şoku yaşadı. Ödemeyi yapan işveren şirket, tazminatın cezaevindeki saldırgan çalışana düşen payını mağdur kadından geri isteyerek Tufan'ın maaşına haciz koydurdu. Saldırganın ödeme gücü olmadığını belirten mağdur kadın, işverene karşı 321 bin TL'lik yeni bir dava açtı.

İstanbul Şişli’de 15 yıl önce evinde market çalışanının cinsel saldırı, darp ve hırsızlık eylemlerine maruz kalan kimyager Ayşe Tufan, hukuk mücadelesinde akılalmaz bir durumla karşı karşıya kaldı. Mahkemenin şirketi ve saldırganı mahkûm ettiği tazminatı ödeyen işveren firma, paranın saldırgan çalışana düşen kısmını mağdur kadından icra yoluyla geri istedi.

İstanbul Şişli'de gerçekleşen olayda, alışveriş poşetlerini eve taşıma bahanesiyle eve giren market çalışanı Nurettin Yıldız, kimyager Ayşe Tufan'a saldırdı. Yargılama sonucunda İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Nurettin Yıldız’ı “cinsel saldırıya teşebbüs”, “öldürmeye teşebbüs” ve “hırsızlık” suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

TAZMİNATI ÖDEYEN ŞİRKET MAĞDURUN MAAŞINA HACİZ KOYDURDU

Ceza davasının ardından açılan tazminat davasında mahkeme, saldırgan çalışan ile işveren firma Greens Alışveriş Hizmetleri’ni toplam 643 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Kararın ardından tazminatı ödeyen işveren şirket, ödediği tutarın saldırgan çalışana düşen payını mağdur Ayşe Tufan’dan geri talep etti. Şirketin bu talebini reddeden Tufan hakkında icra takibi başlatıldı ve mağdur kadının maaşına haciz işlemi konuldu.

MAĞDUR KADINDAN ŞİRKETE YENİ DAVA

Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre; maaşına haciz konulmasıyla ikinci bir şok yaşayan Ayşe Tufan, saldırganın ödeme gücü bulunmadığını ve zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu belirterek hukuki mücadeleyi sürdürdü. Tufan, 321 bin 998 lira 72 kuruşluk yeni bir tazminat davası açtı.

"MUHATAP MAĞDUR DEĞİL, SALDIRGAN ÇALIŞANDIR"

Kararı değerlendiren Avukat Gürsel Devrim İyim, işverenin tutumunun hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "İşverenin mağdura ödediği tazminatın saldırgan çalışana ait olduğunu ileri sürerek bunu mağdurdan istemesi kural olarak hukuken geçerli görünmez. İşverenin, mağdura yaptığı ödeme nedeniyle saldırıyı gerçekleştiren çalışana karşı rücu talebinde bulunması mümkündür. Ancak bu, mağdurun işverene borçlu olduğu anlamına gelmez. İşverenin rücu hakkının doğal muhatabı mağdur değil, zarara sebep olan çalışandır. Buna rağmen işveren mağdur aleyhine icra takibi başlatmış ve maaş haczi uygulamışsa, işlem otomatik olarak geçerli sayılmaz."

İstanbul, Güncel, Hukuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Konserlerden para kazanamadı Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 15:39:47. #7.12#
SON DAKİKA: Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement