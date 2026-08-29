Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

İstanbul Şişli’de 15 yıl önce evinde market çalışanının cinsel saldırı, darp ve hırsızlık eylemlerine maruz kalan kimyager Ayşe Tufan, hukuk mücadelesinde akılalmaz bir durumla karşı karşıya kaldı. Mahkemenin şirketi ve saldırganı mahkûm ettiği tazminatı ödeyen işveren firma, paranın saldırgan çalışana düşen kısmını mağdur kadından icra yoluyla geri istedi.

İstanbul Şişli'de gerçekleşen olayda, alışveriş poşetlerini eve taşıma bahanesiyle eve giren market çalışanı Nurettin Yıldız, kimyager Ayşe Tufan'a saldırdı. Yargılama sonucunda İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Nurettin Yıldız’ı “cinsel saldırıya teşebbüs”, “öldürmeye teşebbüs” ve “hırsızlık” suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

TAZMİNATI ÖDEYEN ŞİRKET MAĞDURUN MAAŞINA HACİZ KOYDURDU

Ceza davasının ardından açılan tazminat davasında mahkeme, saldırgan çalışan ile işveren firma Greens Alışveriş Hizmetleri’ni toplam 643 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Kararın ardından tazminatı ödeyen işveren şirket, ödediği tutarın saldırgan çalışana düşen payını mağdur Ayşe Tufan’dan geri talep etti. Şirketin bu talebini reddeden Tufan hakkında icra takibi başlatıldı ve mağdur kadının maaşına haciz işlemi konuldu.

MAĞDUR KADINDAN ŞİRKETE YENİ DAVA

Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre; maaşına haciz konulmasıyla ikinci bir şok yaşayan Ayşe Tufan, saldırganın ödeme gücü bulunmadığını ve zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu belirterek hukuki mücadeleyi sürdürdü. Tufan, 321 bin 998 lira 72 kuruşluk yeni bir tazminat davası açtı.

"MUHATAP MAĞDUR DEĞİL, SALDIRGAN ÇALIŞANDIR"

Kararı değerlendiren Avukat Gürsel Devrim İyim, işverenin tutumunun hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "İşverenin mağdura ödediği tazminatın saldırgan çalışana ait olduğunu ileri sürerek bunu mağdurdan istemesi kural olarak hukuken geçerli görünmez. İşverenin, mağdura yaptığı ödeme nedeniyle saldırıyı gerçekleştiren çalışana karşı rücu talebinde bulunması mümkündür. Ancak bu, mağdurun işverene borçlu olduğu anlamına gelmez. İşverenin rücu hakkının doğal muhatabı mağdur değil, zarara sebep olan çalışandır. Buna rağmen işveren mağdur aleyhine icra takibi başlatmış ve maaş haczi uygulamışsa, işlem otomatik olarak geçerli sayılmaz."