Deniz Göktaş Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Deniz Göktaş Yeniden Tutuklandı

Deniz Göktaş Yeniden Tutuklandı
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Tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş, yeni suçlamalarla yeniden tutuklandı. Moralinin yerinde olduğunu belirtti.

Tahliye kararı verildikten sonra "Ölü Deniz" adlı aynı gösterideki başka sözleri gerekçe gösterilerek "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yeniden tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, "90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor. Ben iyiyim, moralim, sağlığım yerinde" açıklamasını yaptı.

YENİDEN TUTUKLANDI

"Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadan aynı gösterideki başka sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. 

Deniz Göktaş Yeniden Tutuklandı

"BİLSEM HAFİFTEN DANS EDERDİM"

Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir iyi bir kötü haberi olduğunu belirterek, tahliye olmasının ardından tutuklandığını hatırlattı. Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de sizin okuduğunuz hızda öğrendim bu iki haberi. Bu sefer, Daltonlar hakkındaki şakadan, !suçu ve suçluyu övmek! suçundan tutuklandım. Cezaevinde sıradan bir 58'inci gündü. Bir elimde Cici Bebe, diğer elimde İhsan Oktay. Konstantiniye'nin dehlizlerinde dolaşıyordum. !SEGBİS'in var! dediler. Bayram değil, seyran değil; bu neyin SEGBİS'i düşüncesiyle koridora çıktık. Hücre-SEGBİS arasındaki bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum. Bilsem hafiften dans ederdim.

Avukatlarıma haber verilmediğini, normalde salona gelmem gerektiğini ama acele bir durum olduğunu bildirdiler. Suçlamaya konu metni okudular. 'Çocukları dövmemeliyiz' demişim de 'Neden çocukları dövmek gerektiğini düşünüyorsun?' diye sorulmuş gibi hissettim. Hayattan, Türkçemizden ve altı üstü komediden söz ettim. Tekrar tutuklanmama karar verdiler. Adli yılın açılışını burada kutlayacağım, başarılı bir sezon olsun.

90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor. Reels yerine tam gösteri YouTube kanalımda, odaklanma problemi olan varsa da telefon detoksu öneririm. Bana iyi geldi. Ben iyiyim, moralim, sağlığım yerinde. Bu ay çocukkenki ağustoslar gibi hızlı geçti. Allah'tan okul yok Eylül'de. Bu mektubu yazarken cezaevinde 10 saniyeliğine elektrik gitti. Karanlıkta bütün mahkumlar hücrelerde ıslık çalıp bağırdılar. İlkokulda pikniğe giderken gezi otobüsü tünele girmiş gibi hissettim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deniz Göktaş Yeniden Tutuklandı - Son Dakika

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