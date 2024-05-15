Gaziantep\'te FETÖ operasyonunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-15" operasyonda Gaziantep'te gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün yurt kapsamında gerçekleştirilen "Kıskaç-15" operasyonunun Gaziantep ayağında yakalanan 8'i kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 7'si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
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