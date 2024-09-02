Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulan kişi toprağa verildi.
Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulan Samet Can Yıldırım'ın otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesi'nden alınan cenaze, Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Fırat Nehri'nde Boğularak Hayatını Kaybeden Samet Can Yıldırım Toprağa Verildi - Son Dakika
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