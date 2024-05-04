Gaziantep'te Gelincik Çiçekleri Tarlaları Renklendiriyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Gelincik Çiçekleri Tarlaları Renklendiriyor

Gaziantep\'te Gelincik Çiçekleri Tarlaları Renklendiriyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğayı renklendiriyor. Amanos Dağları eteğindeki Arpalı Mahallesi yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve sürücülerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf tutkunları da gelincikleri karelerine yansıtarak kendi fotoğraflarını çekiyorlar.

04.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bahar mevsiminin gelmesiyle tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğayı renklendirdi

Amanos Dağları eteğindeki Arpalı Mahallesi yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye- Nurdağı kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatini çekiyor.???????

Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtırken, zaman zaman da gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyorlar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Gelincik Çiçekleri Tarlaları Renklendiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Gelincik Çiçekleri Tarlaları Renklendiriyor - Son Dakika
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